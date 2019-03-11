Son Dakika Haberleri: Forum Aydın Türkiye'nin İlk Kadın Mehteran Takımını Ağırladı

Forum Aydın Türkiye'nin İlk Kadın Mehteran Takımını Ağırladı

50 dakika önce

Forum Aydın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ziyaretçilerini keyifli performanslarla buluşturdu.

Forum Aydın Türkiye'nin İlk Kadın Mehteran Takımını Ağırladı, System.String[]
Forum Aydın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, ziyaretçilerini keyifli performanslarla buluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın özel konserinin yanı sıra Efeler Belediyesi Halk Dansları ve Zumba topluluklarının gösterileri de Forum Aydın ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini çok özel gösterilerle karşıladı. Efeler Belediyesi Halk Dansları ve Zumba topluluklarının neşeli danslarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, coşkulu performanslarını Forum Aydın ziyaretçileri için sergiledi. Ziyaretçiler hem dans gösterilerine hem de Türkiye'nin ilk kadın mehteran ekibine yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

8 Mart, Türkiye, Aydın, Güncel
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