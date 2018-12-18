Son Dakika Haberleri: Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak

Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak

1 saat önce

Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.

Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak, System.String[]
Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.

Onuncu yılı kapsamında gerçekleştirdiği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra yeni yıla özel ışıl ışıl görünümüyle de dikkat çeken Forum Aydın, tüm ziyaretçilerini el yapımı özel ürünler sunan Yeni Yıl Köyü'ne davet etti. Aydınlıların buluşma noktası haline gelen Forum Aydın, yeni yılı coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için herkesi 21-31 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yeni Yıl Köyü kuracak. Tamamı el işçiliğiyle üretilmiş birbirinden güzel hediyelik eşyaların sergileneceği stantlarda, takıdan ev aksesuarlarına pek çok alternatif ürünün satışa sunulacağı belirtildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:53 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Telefonu Siparişi Veren Emekli Adamın, Kargo Kutusundan Cinsel Ürün Çıktı Adnan Menderes Barajı 8 Yılda 1,4 Milyar Lira Ekonomik Fayda Sağladı

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi? Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:59:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]