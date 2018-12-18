Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak

Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.

Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.



Onuncu yılı kapsamında gerçekleştirdiği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra yeni yıla özel ışıl ışıl görünümüyle de dikkat çeken Forum Aydın, tüm ziyaretçilerini el yapımı özel ürünler sunan Yeni Yıl Köyü'ne davet etti. Aydınlıların buluşma noktası haline gelen Forum Aydın, yeni yılı coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için herkesi 21-31 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yeni Yıl Köyü kuracak. Tamamı el işçiliğiyle üretilmiş birbirinden güzel hediyelik eşyaların sergileneceği stantlarda, takıdan ev aksesuarlarına pek çok alternatif ürünün satışa sunulacağı belirtildi. - AYDIN

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