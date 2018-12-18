Forum Aydın 'Yenil Yıl Köyü' Kuracak
1 saat önce
Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.
Aydın'da kuruluşunun onuncu yılını kutlayan Forum Aydın yeni yıl coşkusunu cazip fırsatlar eşliğinde yaşamak isteyen herkesi, Forum Aydın'a davet etti.
Onuncu yılı kapsamında gerçekleştirdiği kaliteli ve keyifli etkinliklerin yanı sıra yeni yıla özel ışıl ışıl görünümüyle de dikkat çeken Forum Aydın, tüm ziyaretçilerini el yapımı özel ürünler sunan Yeni Yıl Köyü'ne davet etti. Aydınlıların buluşma noktası haline gelen Forum Aydın, yeni yılı coşkusunu doyasıya hissetmek isteyenler için herkesi 21-31 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yeni Yıl Köyü kuracak. Tamamı el işçiliğiyle üretilmiş birbirinden güzel hediyelik eşyaların sergileneceği stantlarda, takıdan ev aksesuarlarına pek çok alternatif ürünün satışa sunulacağı belirtildi. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:53 Kaynak: İHA
Cep Telefonu Siparişi Veren Emekli Adamın, Kargo Kutusundan Cinsel Ürün Çıktı
Adnan Menderes Barajı 8 Yılda 1,4 Milyar Lira Ekonomik Fayda Sağladı
Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?
Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti