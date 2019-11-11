Forum Çamlık AVM 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

Babadağ'da Kotunda İyilik Var Hatıra Ormanı kuruldu

Forum Çamlık AVM'den Geleceğe Nefes Ol" projesine 10 bin fidanla destek

DENİZLİ - Denizli Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından yürütülen "Kotunda İyilik Var" projesi kapsamında TEMA Vakfının destekleriyle 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında fidanlar ile Kotunda İyilik Var Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Forum Çamlık AVM etkinlik ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Geleceğe Nefes Ol" projesine katkıda bulunuldu. Denizli'nin alışveriş ve yaşam merkezi Forum Çamlık, "Kotunda Iyilik Var" projesi kapsamında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Babadağ Belediyesi, Denizli BASİAD Derneği, TEMA Vakfı İl Temsilciliği, Pamukkale Üniversitesi ve pek çok Denizlili'nin iş birliği ile Denizli'nin Babadağ ilçesinde 10 bin fidan dikerek Kotunda İyilik Var Hatıra ormanı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedeflediği "Geleceğe Nefes Ol" projesi kapsamında 11: 11'de, Türkiye genelinde 11 Milyon ağaç fidanı dikildi. Bu proje kapsamında da Forum Çamlık AVM öğrenciler ile fidan dikti.

"Kotunda İyilik Var' projesi daha da büyüdü"

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Forum Çamlık AVM Müdürü Didem Kırşallıoba, "Kotunda İyilik Var" projesi ile geçtiğimiz Mart ayından bu yana çevreye katkı, doğaya katkı, plastik poşete 'hayır' diyerek çalıştıklarını söyledi. Kırşallıoba, "İşin bu noktaya geleceğini biz bile hayal edemezdik, şehir bize o kadar güzel yanıt verdi ki Denizli bir kere daha örnek bir şehir olduğunu gösterdi Türkiye'ye. Biz her konuda farkındalık sağlamaya özen gösteren bir alışveriş merkeziyiz, ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek plastik poşet kullanımını azaltmak ve konuyu şehre yaymak istedik. Hayırsever şehirlilerimizle buluştuk ve doğanın gelişimi için fidan bağışında bulunmalarını sağladık. Hayırsever Denizlililerin atölyemizde tasarladıkları her dönüşüm çanta minimum 25 fidan olarak doğaya katkı sağladı ve fidanlar çoğaldı, şimdi bir orman oldu. BASİAD ve Babadağ Belediyesi ile Babadağ'da heyelan bölgesi olan bu alana fidan dikerek destek olduk. Burada 11 milyon fidana katıkımız olduğu için çok mutluyuz, en önemlisi de burada öğrencilerimizle birlikte olmak, bir okulun öğrencileri bizimle beraber geleceğe nefes oldular. Doğanın gelişimine katkıda bulunduğumuz için kurumum adına ben gerçekten çok gururluyum" dedi.

"Gelecek nesillere daha yaşanır bir Türkiye bırakmak istiyoruz"

TEMA Vakfı Denizli İl Temsilcisi Prof. Dr. Gürkan Semiz ise 11 milyon fidan kampanyasına 11 bin fidan ile destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Babadağ ilçemizde 11.11.2019 saat 11.11 de ki 11 milyon fidan kapsamında yapılan etkinliklerden bir tanesinde yer alıyoruz. Forum Çamlık AVM, Pamukkale Üniversitesi ve TEMA Vakfı il temsilciliği ortak olarak düzenlediğimiz 'Kotunda İyilik Var' projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Babadağ ilçemizde bunu kazandırdığımız için çok mutluyuz, gelecek nesillere Tarım ve Orman Bakanlığımız'ın ön gördüğü bu proje kapsamında yer almaktan da ayrıca mutluyuz, gelecek nesillere daha yaşanır bir Türkiye, gençlerimize daha yaşanabilir temiz bir çevre bırakma adına attığımız bu adımdan dolayı da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim."

Konuşmaların ardından öğrencilerin ve görevlilerin desteği ile 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.