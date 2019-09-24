Son Dakika Haberleri: Forum Çamlık Çocuk Kulübü etkinlikleri başlıyor
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Forum Çamlık Çocuk Kulübü etkinlikleri başlıyor

9 dakika önce

Forum Çamlık AVM'nin minik misafirlerini dolu dolu programlarda ağırlayacağı Çocuk Kulübü etkinlikleri, 5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri başlıyor.

Forum Çamlık Çocuk Kulübü etkinlikleri başlıyor, System.String[]

Forum Çamlık AVM'nin minik misafirlerini dolu dolu programlarda ağırlayacağı Çocuk Kulübü etkinlikleri, 5-6 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri başlıyor. İlk haftasında "Uzay Okulu" atölyesi, Hazine Adası ve Tren oyunuyla kaliteli ve keyifli zaman geçirme imkanı sunan etkinliklere tüm çocuklar davet edildi.


Forum Çamlık AVM Çocuk Kulübü, Ekim ayı boyunca her hafta sonu minik misafirlerini birbirinden keyifli etkinlilerde ağırlayacak. 5-6 Ekim 2019'da "Uzay Okulu", "Hazine Adası", "Tren" atölyesi, 12-13 Ekim 2019'da "Eskici Dükkanında Yaşayan Sabırsız Ayı" masal oyunu, 19-20 Ekim 2019'da "Afrika Evi", "Denizde Dalga", "Oturan Tırtıl" atölyesi, 26-27 Ekim 2019'da "Uçuşan Fareler" masal oyunu etkinlikleriyle her hafta sonu, miniklerin tek adresi Forum Çamlık Çocuk Kulübü olacak. - DENİZLİ

Çamlık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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