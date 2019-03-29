Son Dakika Haberleri: Forum Çamlık Nisan Ayı Boyunca Minikleri Ağırlayacak

Forum Çamlık Nisan Ayı Boyunca Minikleri Ağırlayacak

47 dakika önce

Denizli Forum Çamlık Çocuk Kulübü'nün Nisan ayı programı yine dopdolu. Forum Çamlık, 13-14 Nisan ve 27-28 Nisan hafta sonlarında ise minikleri masal oyun etkinlikleriyle buluşturacak.

Forum Çamlık Nisan Ayı Boyunca Minikleri Ağırlayacak, System.String[]
Denizli Forum Çamlık Çocuk Kulübü'nün Nisan ayı programı yine dopdolu. Forum Çamlık, 13-14 Nisan ve 27-28 Nisan hafta sonlarında ise minikleri masal oyun etkinlikleriyle buluşturacak.

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık'ın Çocuk Kulübü, minik misafirlerini Nisan ayı boyunca her hafta sonu Eğlenceler Şatosu'nda gerçekleştireceği birbirinden keyifli etkinliklerde ağırlamaya devam edecek. Sahne gösterileri, masal oyunlar, atölye çalışmaları gibi pek çok etkinlikten ücretsiz yararlanmak isteyen çocuklar, Forum Çamlık'a davetli.

Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, minik misafirlerine nisan ayı boyunca yine birbirinden keyifli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. 6- 7 Nisan ve 20-21 Nisan hafta sonlarında çocuklara özel geliştirici atölye çalışmaları hazırlayan Forum Çamlık, 13-14 Nisan ve 27-28 Nisan hafta sonlarında ise minikleri masal oyun etkinlikleriyle buluşturacak. Atölye çalışmalarında hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulacak olan çocuklar, masal oyun konseptiyle sahnelenen oyunlarda da yepyeni bilgileri eğlenceli bir yolla öğrenecek.

Her hafta sonu ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere katılmak isteyen Forum Çamlık ziyaretçisi çocukların, hafta içi günlerde danışma biriminden kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Bugüne kadar binlerce çocuğu hem geliştirici hem eğlenceli Çocuk Kulübü etkinliklerinde ağırlayan Forum Çamlık, hafta sonlarına keyif katmak isteyen minikleri nisan ayı boyunca gerçekleştireceği etkinliklere bekliyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:48 Kaynak: İHA

Denizli, Çamlık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupasında Yarı Final Programı Belli Oldu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı 11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forum Çamlık Nisan Ayı Boyunca Minikleri Ağırlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]