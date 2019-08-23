Son Dakika Haberleri: Forum Çamlık'ta, Hint Kınası Atölyesi büyük ilgi gördü
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Forum Çamlık'ta, Hint Kınası Atölyesi büyük ilgi gördü

24 dakika önce

Denizli'de, 7'den 70'e herkesin buluşma noktası Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde kadınlara özel programı gerçekleştirildi.

Forum Çamlık'ta, Hint Kınası Atölyesi büyük ilgi gördü, System.String[]

Denizli'de, 7'den 70'e herkesin buluşma noktası Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde kadınlara özel programı gerçekleştirildi.


Forum Çamlık'ta gerçekleştirilen Hint KınasıAtölyesi programına katılan kadınlar kendilerine sunulan motiflerden seçerek, bu motifleri Hint kınasıyla ellerine çizdirdiler. Keyifli anların yaşandığı programa çok sayıda kadın katıldı. İşlenen motifler arasında özellikle çiçek desenlerinin seçilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Denizli, Çamlık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:28 Kaynak: İHA
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