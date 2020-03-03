Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı - Son Dakika

Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı

6 saat önce

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Forum Diyarbakır AVM, ziyaretçileri için hazırlıklara başladı.

Forum Diyarbakır AVM'de 8 Mart hazırlığı, System.String[]

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Forum Diyarbakır AVM, ziyaretçileri için hazırlıklara başladı. Yapılan hazırlıklar kapsamında AVM'de güzellik bakım ve sağlık festivali ile teraryum atölyesi açıldı.


Forum Diyarbakır AVM, ziyaretçileri için hazırlıklara başladı. 8 Mart güzellik, bakım ve sağlık festivali hazırlıkları yapıldı. Yapılan hazırlıklar kapsamında 14.00-18.00 saatleri arasında cilt bakım uzmanı Deniz Öztürk, uzman Dr. Yahya Yiğit ve diyetisyen Mehtap Yakut ile söyleşi yapılıp, gelen misafirlere make-up uygulamaları yapılarak cilt bakım takımı hediye edileceği belirtildi. Aynı zamanda 1-6 Mart tarihleri arası toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkesin 7-8 Mart tarihinde kurulacak teraryum atölyesinde kendi teraryumunu oluşturacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
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