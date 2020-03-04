Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi - Son Dakika

Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi

6 saat önce

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.

Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi, System.String[]

Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.


Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel terrarium atölyesi açtı. 1-6 Mart tarihleri arasında toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes 7-8 Mart tarihinde kurulacak olan terrarium atölyesinde isteklerine göre terrariumlarını oluşturacak. - DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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