Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi - Son Dakika

Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi
6 saat önce
Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM'de terrarium atölyesi açıldı.
Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel terrarium atölyesi açtı. 1-6 Mart tarihleri arasında toplamda 500 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes 7-8 Mart tarihinde kurulacak olan terrarium atölyesinde isteklerine göre terrariumlarını oluşturacak. - DİYARBAKIR
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