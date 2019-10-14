Forum Erzurum, 10.Yıl hediyesi Seat Ateca'yla yola çıkmaya hazır

2009 yılının Ekim ayında kapılarını açan şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmuyor.



Özgün mimari tasarımı ile farklı bir yaşam deneyimi sunan Erzurum, 14 Ekim'de başlayacak kampanyayla bir kişiye 2019 model Seat Ateca araç kazandıracak.



Ziyaretçilerin 31 Ocak 2020'ye kadar devam edecek kampanyaya tek seferde her 100 TL alışveriş ile katılabilecek. Kampanya çekilişi, 9 Şubat 2020 saat 14: 00'da Forum Erzurum'da Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Cazip fırsatlardan yararlanmak, alışveriş keyfini benzersiz bir deneyime dönüştürmek isteyen herkes Forum Erzurum'a davet edildi. - ERZURUM