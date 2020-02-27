Forum Erzurum'da alışveriş kazandırıyor - Son Dakika

Forum Erzurum'da alışveriş yapanlar 50 bin TL değerinde Forum Erzurum Param Kart kazanma şansını yakalayacak.



Şehrin yaşam ve alışveriş merkezi Forum Erzurum alışveriş yaparken kazandıran kampanyasına start veriyor. 1 Mart - 17 Nisan 2020 tarihlerinde Forum Erzurum'da alışveriş yapanları sürprizler bekliyor. 1 Mart - 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Forum Erzurum Param Kart kampanyası kapsamında, tek seferde 100 TL ve üzeri her alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanabilecek ve şanslı 5 ziyaretçiden birine 10 bin TL yüklü Forum Erzurum Param Kart kazanma şansı yakalayabilecek.



Forum Erzurum yöneticileri, kazançlı kampanyalardan faydalanmak için herkesi alışveriş keyifini ikiye katlayan kampanyaların adresi Forum Erzurum'a beklediklerini belirttiler. - ERZURUM