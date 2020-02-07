Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor - Son Dakika

Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor

6 saat önce

10. yaşını kutlayan Forum Erzurum'da, Ekim'19-Ocak'20 arasında devam eden otomobil kampanyasının talihlisi belirleniyorŞehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmadı.

Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor, System.String[]

10. yaşını kutlayan Forum Erzurum'da, Ekim'19-Ocak'20 arasında devam eden otomobil kampanyasının talihlisi belirleniyor


Şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmadı. Forum Erzurum'da 2019 yılının Ekim ayında start verilen araç kampanyası çekilişi, 9 Şubat 2020 saat 14: 00'da Forum Erzurum'da Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 100 TL alışveriş karşılığı araç çekilişine katılım 31.Ocak 2020'de sona erdi. 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 14: 00'da ise Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda araç sahibi olan talihli belirlenecek. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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