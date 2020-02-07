Son Dakika › Güncel › Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor - Son Dakika
Forum Erzurum'da Seat Ateca kazanan talihli belli oluyor
6 saat önce
10. yaşını kutlayan Forum Erzurum'da, Ekim'19-Ocak'20 arasında devam eden otomobil kampanyasının talihlisi belirleniyorŞehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
10. yaşını kutlayan Forum Erzurum'da, Ekim'19-Ocak'20 arasında devam eden otomobil kampanyasının talihlisi belirleniyor
Şehrin gözde buluşma noktası Forum Erzurum, alışverişten eğlenceye, etkinlikten kampanyalara kadar her konuda olduğu gibi yine 10.'cu yılında da ziyaretçilerini unutmadı. Forum Erzurum'da 2019 yılının Ekim ayında start verilen araç kampanyası çekilişi, 9 Şubat 2020 saat 14: 00'da Forum Erzurum'da Noter ve Milli Piyango yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 100 TL alışveriş karşılığı araç çekilişine katılım 31.Ocak 2020'de sona erdi. 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 14: 00'da ise Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda araç sahibi olan talihli belirlenecek. - ERZURUM
Son Dakika Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı 6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı