Son Dakika Haberleri: Forum Erzurum'un Araç Çekilişine Aleyna Tilki Damgasını Vurdu

Forum Erzurum'un Araç Çekilişine Aleyna Tilki Damgasını Vurdu

1 saat önce

Türkiye'nin ilk yeşil alışveriş merkezi Forum Erzurum'un 28 Aralık Cuma günü gerçekleştirdiği Toyota C-HR 1,8 Advance Hybrid otomobil çekilişi sonucunda, aracı kazanan talihli isim Fecri Vatansever olarak belirlendi.

Forum Erzurum'un Araç Çekilişine Aleyna Tilki Damgasını Vurdu, System.String[]
Türkiye'nin ilk yeşil alışveriş merkezi Forum Erzurum'un 28 Aralık Cuma günü gerçekleştirdiği Toyota C-HR 1,8 Advance Hybrid otomobil çekilişi sonucunda, aracı kazanan talihli isim Fecri Vatansever olarak belirlendi. Görkemli hediyesini Aleyna Tilki sürpriziyle taçlandıran Forum Erzurum, muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası Forum Erzurum'da Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişle Toyota C-HR 1,8 Advance Hybrid otomobilin sahibi Fecri Vatansever oldu.

Çekiliş gününün heyecanına heyecan katan Aleyna Tilki, Forum Erzurum ziyaretçilerine özel muhteşem bir performansa imza attı. Talihlinin belirlendiği çekilişin hemen ardından sahne alan Tilki, hayranlarından yoğun ilgi gördü. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Aydın Doğan Vakfı, Aleyna Tilki, Erzurum, Magazin
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