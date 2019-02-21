Son Dakika Haberleri: Forum Erzurum Ziyaretçileri Aşk Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi

Forum Erzurum Ziyaretçileri Aşk Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi

1 saat önce

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum'un Sevgililer Günü sürprizleri hafta sonuna damgasını vurdu.

Forum Erzurum Ziyaretçileri Aşk Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi, System.String[]
Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum'un Sevgililer Günü sürprizleri hafta sonuna damgasını vurdu.

Aşkım Kapışmak'ın keyifli söyleşisine katılan, 17 Şubat'ta Retrobüs'ün canlı performansıyla coşan misafirler Forum Erzurum'un sürprizleriyle aşk dolu bir hafta sonu geçirdi. Birbirinden keyifli etkinlikleri ve kazançlı kampanyalarıyla dikkat çeken Forum Erzurum, 16-17 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri ziyaretçilerine benzersiz bir Sevgililer Günü programı yaşattı.

Forum Erzurum'da gerçekleştirilen söyleşide, ünlü yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak hayranlarıyla buluştu. İlişkiler ve aşk konusunda merak edilen pek çok soruyu yanıtlayan Kapışmak, Forum Erzurum misafirleriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Forum Erzurum ziyaretçileri Retrobüs konseriyle coştu. Sevdikleriyle konseri izleyen misafirler, pek çok şarkıyı Retrobüs'le beraber söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:56 Kaynak: İHA

Aşkım Kapışmak, Sevgililer Günü, Erzurum, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı Nusret Gökçe, Tuvaletini Yapan İnekten Süt Sağıp İçti!

Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:39:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forum Erzurum Ziyaretçileri Aşk Dolu Bir Hafta Sonu Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]