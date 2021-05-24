Forum İstanbul - Son Dakika

Forum İstanbul

24.05.2021 12:43
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine katkı vereceğine inandığımız tüm organizasyonlara TİM olarak destek veriyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine katkı vereceğine inandığımız tüm organizasyonlara TİM olarak destek veriyoruz." dedi.

Gülle, Forum İstanbul'da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine" çıkma hedefinin ekonomik kalkınma sayesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Bu süreçte dünyada yaşanan gelişmeleri doğru analiz edip işleri ve ülke ekonomisini belirlenen yönde en doğru şekilde kurgulayarak geleceğe hazırlamak gerektiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye ihracatının saha neferleri olarak bizler, ihracatımızın sürdürülebilir bir büyümeye sahip olması için tüm vizyoner çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Her yıl yayımladığımız ihracat raporlarıyla küresel ekonomi ve özellikle küresel ticaretteki gelişmeleri değerlendiriyor, dünyada gelişen trendleri derinlemesine analiz ediyor, ihracatçılarımızı önümüzdeki dönemlere hazırlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm, özellikle salgın sürecinin ortaya çıkardığı dijital dönüşüm gibi ekonomiye yön veren süreçlerle ilgili ihracatçılarımızı ve personelimizi bilgilendirmek adına eğitimler ve sempozyumlar düzenliyoruz. Her yıl organize ettiğimiz İnovasyon Haftası ile Türkiye'de girişimcileri ödüllendiriyor, girişimciliği teşvik ediyor ve destekliyoruz. Küresel ticarette yaşanan dönemlik sorunlara, ulusal ve kalıcı çözümler üretmeye gayret ediyoruz."

İhracatçılar için yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Gülle, bu sayede hem ihracatçıların küresel sorunlardan minimum hasarla çıkmasını hem de bu krizlerden fırsatlar üretmesini hedeflediklerini aktardı.

"Hedef ülke ve pazarların nabzını TİM Export Talks programlarıyla tutmaya devam ediyoruz"

İsmail Gülle, hedef ülke ve pazarların nabzını, TİM Export Talks programlarıyla tutmaya devam ettiklerini, tüm bu faaliyetleri sürdürürken, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecine katkı vereceğine inandıkları tüm organizasyonlara destek verdiklerini kaydetti.

Türkiye Uzay Ajansı projesinden Boğaziçi Zirvesi'ne, ulusal ve uluslararası fuarlardan sanal veya fiziki ticaret heyetlerine, TİM olarak her türlü desteği sağladıklarını bildiren Gülle, şunları söyledi:

"Dolayısıyla bugün 20'ncisi düzenlenen, ulusal ve uluslararası düzeyde fikir önderi konumundaki prestijli isimleri bir araya getiren Forum İstanbul 2023'ün, stratejik ortağı olan TİM'i temsilen katılmaktan onur duyuyorum. 'Yarını Anlamak' ana temasıyla gerçekleşecek etkinliğin, çok sayıda başlıkla hepimize fayda sağlayacağına inanıyorum. Eminim ki küresel ticaretin siyasi ve ekonomik olarak birçok belirsizliğin içinden geçtiği bir dönemde böyle kapsamlı bir organizasyon, ekonomimizin tüm paydaşları için yol gösterici olacaktır."

"Kovid-19 sorunu dünyadaki siyasi ve iktisadi sorunları daha da artırdı"

Forum İstanbul Başkanı Aclan Acar da etkinliğin temasına işaret ederek, Forum İstanbul 2023 Konferansları'nın Türkiye'nin en uzun soluklu, sürdürülebilir, saygın konferansları arasında yer aldığını söyledi.

Konferansın misyonu hakkında bilgi veren Acar, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca konuşmacılarımız, Türkiye ve dünya gündemini ele alarak, konuları gelecek perspektifi ile değerlendirecekler. Dünyada yaşanan siyasi ve iktisadi sorunlar devam ederken, 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ve pandemiye dönüşen Kovid-19 sorunu, bu sorunları daha da artırdı. Aşının yaygınlaşması ile birlikte kontrol altına alınacak olan bu sürecin sonunda yeni dengelerin ortaya çıkacağı bir büyüme trendini beklemek gerçekçi olacak. Bu döneme şimdiden kendimizi hazırlamak zorundayız. Forum İstanbul 2021 Konferansı bu açıdan da büyük önem taşımakta."

Ekonomik Kalkınma, Forum İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Forum İstanbul - Son Dakika Ekonomi


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