Forum İstanbul - Son Dakika

Forum İstanbul

24.05.2021 13:50
Forum İstanbul, System.String[]

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız." dedi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız." dedi.

Kouame, "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi düzenlenen Forum İstanbul kapsamında "Yaşamsal Önceliğimiz: İklim Krizi ve Döngüsel Ekonomi" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünya için çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu problemin gezegen ve insanlık için yol açacağı sorunları anlattı.

Yapılan analizlere göre sadece iklim değişikliği nedeniyle yüz milyonlarca insanın yoksulluğa sürüklenebileceğini belirten Kouame, bu problemin; doğal afetlere, hava kirliliğine, gıda sıkıntısına, verimliliğin düşmesine, çatışmalara ve göçlere neden olacağını söyledi.

İklim değişikliği nedeniyle sadece yoksulluğun yaşanmayacağını, sürdürülebilir ekonomilerde sıkıntıların baş göstereceğini, gezegenin yaşanamaz hale geleceğini aktaran Kouame, bu problemin gelecek nesiller için de büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Sera gazı salınımının azaltılmasının önemine işaret eden Kouame, tüm ülkelerin bu konuda harekete geçmesi gerektiğini, sera gazı emisyonlarının azaltılması noktasında karbon fiyatlandırmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kouame, karbon fiyatlandırmasının, karbon emisyonu gerçekleştiren kurumların düşük karbon ekonomisine geçişini özendirmek için önemli bir işlevi bulunduğunu kaydetti.

"Orta ve az gelişmiş ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelede yardım edilmeli"

Auguste Tano Kouame, iklim değişikliğiyle mücadelede ilk zamanlarda yatırım ve fedakarlık gerektiğini ancak bu mücadelenin uzun dönemli büyük faydaları olacağını aktardı.

Daha yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için yapılması gerekenler olduğunu belirten Kouame, "Yoksul, az gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler var. Onlar, iklim değişikliğiyle mücadele noktasında bazı yatırımları yapamayabiliyor. Düşük ve orta gelirli ülkelere bu konuda yardım edilmesi lazım." diye konuştu.

Kouame, ülkelerin, 2025'e kadar yıllık minimum 100 milyar dolarlık bir meblağın iklim değişikliğiyle mücadele için ayırması konusunda çalışacağını bildirdi. Dünya Bankası'nın bu konudaki çalışmalarına değinen Kouame, "Dünya Bankası olarak 25 milyar dolarlık bir meblağın gelecek 5 yılda iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılması için çalışacağız. Sonrasında bu finansmanın artırılması için çalışmalar yapılacak. Burada sadece kamunun finansmanı yeterli değil, özel sektör de iklim değişikliğiyle mücadele ve emisyon azaltıcı önlemler için çalışmalı." şeklinde konuştu.

Karadeniz'in önemine işaret eden Kouame, Dünya Bankası'nın Türkiye önderliğinde Karadeniz'in yeşil olması için kıyıdaş ülkelerle çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"EBRD iklim değişikliğiyle mücadeleye destek için çalışıyor"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevresel Fonlar Direktörü Dr. Adonai Herrera Martinez de EBRD olarak 2050 yılında karbon azaltımının sağlanması, daha temiz ve güçlü bir çevresel ekosistemin oluşması için çalıştıklarını ifade ederek, bu noktada verdikleri destekleri anlattı.

Ekonomileri, belediyeleri, ilgili kurum ve kuruluşları iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması noktasında desteklemeye çalıştıklarını aktaran Martinez, bu noktada uzun vadeli strateji oluşturmanın önemine işaret etti.

Yenilenebilir enerji kullanımının ve fosil yakıtların tüketiminin azaltılmasının önemine değinen Martinez, elektrikli araç kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

"Geçen yıl 30 milyon insan afet ve felaketler nedeniyle göç etti"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Yatırım Danışmanı ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Karapınar ise son 20 yılın 19'unun çok sıcak geçtiğini, 1860'lardan bu yana ortalama sıcaklıkların 1,2 derece arttığını, bunun devam etmesi halinde geri dönülemez sıkıntılar yaşanabileceğini anlattı.

Sera gazı emisyonlarının iklim değişikliğine neden ana etkenlerden olduğunu belirten Karapınar, Kovid-19 nedeniyle geçen yıl emisyonlarda yüzde 8 azalış yaşansa da bunun karbondioksit salınımını etkilemediğini söyledi.

Emisyonların yüzde 80'inin G20 ülkelerinden kaynaklandığını ifade eden Karapınar, en çok emisyonu Çin, ABD, AB, Hindistan ve Rusya'nın oluşturduğunu bildirdi.

Kuraklığın arttığını ve bu konuda acil harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Karapınar, "Son 40 yılda, 1980'den bu yana hava ve iklim felaketlerinin yol açtığı kayıplar 4 trilyon 200 milyar dolara karşılık geliyor. Bir başka önemli etki de insanların yerinden olması. Hava ve iklim değişikliği insanları yerinde ediyor. Geçen yıl 30 milyon insan, hava ve iklim kaynaklı afet ve felaketler nedeniyle kaçmak, göç etmek zorunda kaldı." şeklinde konuştu.

"Türkiye'de kuraklık artıyor"

Doç. Dr. Barış Karapınar, Türkiye'nin, geçen aralık-ocak sürecinde, 2008'den bu yana en kurak ve en yağışsız dönemi yaşadığını belirterek, harekete geçilmemesi ve bugüne kadar yapılanlara devam edilmesi halinde ülkenin bundan daha çok etkileneceğini söyledi.

Gelecek yılların daha da kurak olacağını aktaran Karapınar, "İklim değişikliğiyle mücadele etmeliyiz. Gidişatı değiştirmezsek çok daha farklı şeyler karşımıza çıkacak, durum çok daha zor bir hale gelecek." dedi.

ARUP Karbon ve İklim Değişikliği Direktörü Paula Kirk de Türkiye ile 1982'de çalışmaya başladıklarını hatırlatarak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri iş birliklerine ilişkin bilgiler verdi.

Forum İstanbul, Dünya Bankası, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Forum İstanbul - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!

Son Dakika Haberleri
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı         
14:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti         
13:47
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu         
12:14
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Forum İstanbul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement