Forum İstanbul - Son Dakika

Forum İstanbul

25.05.2021 12:51
Forum İstanbul, System.String[]

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yapay zeka sayesinde insanların gelecekte zamanını ve enerjisini daha verimli kullanır hale geleceğini söyledi.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, yapay zeka sayesinde insanların gelecekte zamanını ve enerjisini daha verimli kullanır hale geleceğini söyledi.

Çevrim içi düzenlenen Forum İstanbul kapsamında "Şimdi Endüstri 4.0-Yarın Endüstri 5.0" başlıklı panel gerçekleştirildi.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, panelde yaptığı konuşmada, bilinç olarak birçok noktada gençlerin daha net bakabildiğini belirterek, "Gençlere verebileceğimiz güzel imkanların haricinde, verilebilecek iyi ve başarılı görevlerle birlikte daha iyi şeyler yapabiliriz." diye konuştu.

Teknolojide sadece yazılım tarafına odaklanılmaması gerektiğini aktaran Mertcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece yazılım olarak baktığımızda işin gerisinde kalmış oluruz. Donanımı da dahil etmemiz ve ikisini de bir arada değerlendirmemiz lazım. Bu iki alanı birlikte değerlendirdiğimizde çok daha iyi olabileceğini görüyoruz. Sadece iş gücüne yönelik yapılmış robotlaşma değil bunun haricinde ev hanımlarının dahi kullanacağı yazılımlar, Toplum 5.0 ile birlikte bağlantının artmasıyla önümüzdeki dönemde çokça dile getirilecektir. Teknolojik gelişimler insanları bazı dönemlerde korkutabiliyor. Her dönemde de toplum bu gelişimlere uyum sağlayabiliyor. Herhangi bir gelecekten korkmadan, o geleceğe doğru hızlı bir şekilde ilerlemek lazım."

Mertcan, eğlencede, tarımda, lojistikte yüksek standartlara sahip ürünler üretilmesi gerektiğine işaret ederek, "Standartlara uygun şekilde üretim yapmak için global bir şirkete dönüşmek gerekiyor. Pazarlamada, üretimde, Ar-Ge'de, insan kaynaklarında doğru seçimler yapıldığında çok daha iyi bir noktaya gidildiğini düşünüyorum. Yapay zeka sayesinde insanlar gelecekte bugün olduğundan daha zeki ve zamanını, enerjisini daha verimli kullanır hale gelecek." dedi.

"Robotlar, insanları katma değeri düşük olan işlerden kurtarıyor"

UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora da fabrikaların hızlı dönüşümünden sonra ofislere sıra geldiğini belirterek, "Robot dediğimizde insanı taklit eden makina anlaşılmalı. Fabrikadaki robotlar, fiziksel iş yapan insan hareketlerini taklit ediyor. Ofislerde insanlar bilgisayarlar başında birçok iş yapıyor. Yazılım robotları da insanların bilgisayar başında yaptığı işleri benzer şekilde yapıyorlar." diye konuştu.

İnsanların yaptığı tekdüze, kurala ve standartlara dayalı işleri yazılım robotlarının üzerine aldığını ifade eden Cora, şunları kaydetti:

"Robotlar, insanları katma değeri düşük olan işlerden kurtarıp, verimli, hızlı ve hatasız bir şekilde bu işleri yaparak zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Bu şekilde aynı insan sayısıyla çok daha büyük bir kapasite oluşturuluyor. Çok somut ve hemen faydasını gösteren bir teknoloji olduğu için çok hızlı yaygınlaştı. 2020 yılı itibarıyla büyük kurumların yüzde 70'ten fazlasının robotik süreç otomasyonlarıyla tanıştığını görüyoruz. Türkiye'de de 200'ün üzerinde robotik süreç otomasyonuyla işlerini daha verimli yapan şirket ve kurum var."

"Üretimde dijitalleşme düzeyi zamanla artacaktır"

Doruk ve ProManage Corp. Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden ise Türkiye'de insanların yeniliklere çok açık olduğunu belirterek, "Cep telefonu ve internet kullanımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Teknoloji kullanmayı çok seviyoruz. Dijitalleşmede ve bunun topluma yayılmasında, kültürel olarak dünyada ileri ülkelerden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de dijital araçlarla üretimin nasıl yönetileceğini bilen en az 3 bin uzman olduğuna dikkati çeken Özden, "Ülkemizde uzun yıllara dayanan bir deneyim ve kullanım tecrübesi var. Üretimde dijitalleşme düzeyi zamanla artacaktır. Ülkemizin bu konudaki geleceğini parlak görüyorum ve dünyaya liderlik edebilecek ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Dünya genelinde endüstride dijitalleşme düzeyi zaten yüksek değil. Avrupa'ya, ABD'ye baktığımızda Türkiye'nin durumundan daha iyi değil." dedi.

Toplum 5.0 Akademi Kurucu Başkanı ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı da dijitalleşmeye geçerken insanlarda iş kaygılarının ve teknolojinin getirdiği sorunların da beraberinde geleceğini söyledi.

Halıcı, "Teknolojinin daha başındayız ve gideceğimiz noktalar var. Zihinsel çalışmaya doğru bir geçiş olacak. Gelecekte insanların çalışmaları tamamen zihinsel olarak gerçekleşecek. Zihinsel çalışmanın olacağı bir döneme dönüşürken, daha çok fiziksel çalışma ağırlıklı bir ülkedeyiz. Eğer dünya endüstri 4.0'a geçer ve biz de geçersek, çoğu fiziksel çalışan bu insanlar ne olacak. Toplum 5.0 kavramıyla beraber bu dönüşüme ayak uydurmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Forum İstanbul, Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Forum İstanbul - Son Dakika Ekonomi


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