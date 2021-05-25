Forum İstanbul - Son Dakika

Forum İstanbul

25.05.2021 16:12
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Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, "Sınır ötesi online alışveriş yapan tüketici sayısı 360 milyon kişiye vardı.

Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Atilla Yerlikaya, "Sınır ötesi online alışveriş yapan tüketici sayısı 360 milyon kişiye vardı. Bu sayı, neredeyse toplam küresel e-ticaret tüketicisinin 4'te birine denk geliyor." dedi.

Çevrim içi düzenlenen Forum İstanbul kapsamında "Dünyaya Açılan Kapı: E-İhracat" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Amazon.com.tr Kurumsal Strateji ve Kamu İlişkileri Genel Müdürü Yerlikaya, e-ihracatın artık olmazsa olmaz büyüme ve gelişme stratejisine dönüştüğünü ifade ederek, "Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre, nihai tüketiciye ulaşan ihracatta 440 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Sınır ötesi online alışveriş yapan tüketici sayısı ise 360 milyon kişiye vardı. Bu sayı, neredeyse toplam küresel e-ticaret tüketicisinin 4'te birine denk geliyor." şeklinde konuştu.

Geçmiş yıllara ait veriler karşılaştırıldığında sınır ötesi yabancı satıcılardan alışveriş yapma trendinin giderek arttığını kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Küresel e-ticaret tüketicileri içerisinde sınır ötesi e-ticaret yapanların oranı 2017'de yüzde 20 iken, 2019'da yüzde 25'e ulaşmış ve bu artıyor. Ülkemizde ise Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz seneden başlayarak bir e-ticaret bilgi sistemi kurdu ve burada gümrük beyannamesi devreye alındı. Türkiye'de de 2020'nin haziran ayından itibaren senenin 2. döneminde genel ihracat rakamımız 108 milyar doları bulurken, aynı dönemde e-ihracat rakamımız 1,4 milyar dolar oldu. Dünyada bu oran yüzde 4-4,5 seviyesinde. Ülkemizin hayli yüksek potansiyeli var ve gidecek daha çok yolu var. Biz de Amazon Türkiye olarak bu büyüyen küresel e-ticaret pastasından Türk markalarının ve girişimcilerinin aldığı payı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Türk girişimciler, Amazon'un Avrupa'daki 8 pazar yerini kullanarak ürünlerini 30'dan fazla kategoride 27 ülkedeki 340 milyon müşteriye ulaştırabiliyor."

"e-ticarete gireceklerin strateji geliştirmesi çok önemli"

Karaca Grup E-Ticaret Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cihangir Çetintırnak ise yakın süreçte yaşanan gelişmelere karşın grup olarak mağazacılıklarının çok güçlü olduğunu belirterek, "Müşterilerin de talepleri doğrultusunda mağazalarımızla çok güçlü hizmet vermeye devam ediyoruz. Almanya tarafında, ilk merkezimizi oraya kurduk ve 4 tane mağaza açtık. Bunun yanında depo sistemi ve e-ticaret sitemizi de hayata geçirdik. Dolayısıyla mart ayında yapımızın temelini atmış olduk." dedi.

e-ticarette Amazon sisteminin kullanılmasının kolaylıklarını aktaran Çetintırnak, "Çok kolay öğrenilebiliyor ve öğrendiğiniz noktada panel sizi yönlendiriyor. Bir hacme geldikten sonra 'stokların yavaş gidiyor aksiyon al, stokların hızlı gidiyor ürün doldur, reklamın iyi ya da kötü gidiyor' gibi ürünün sayfasına gelen ziyareti ve etkileşimleri görebilecek kadar iyi özellikler bulunuyor. Bunları analiz ettikten sonra işler fazlasıyla kolaylaşıyor. Paneli rahatlıkla kendimiz öğrendik." ifadelerini kullandı.

Züccaciye ve küçük ev aletleri sektöründe Türkiye'de kabul görmüş bir marka olduklarını hatırlatan Çetintırnak, "Sektörü domine edebilen bir markayız. Bu sebeple de elimizde çok güçlü bir ürün verisi var. Bununla Almanya'daki müşterinin ne istediğini eşleştirerek en optimum seviyeye getirdik. Geldiğimiz noktada daha büyük bir ekiple dikey bir şekilde bu işe ağırlık verdik ve iyi bir reaksiyon aldık. Bütün Avrupa'ya Almanya üzerinden hizmet sağlıyoruz ve yeni pazarlar da arıyoruz." diye konuştu.

Monster Notebook Pazarlamadan Sorumlu Üst Yöneticisi (CMO) Göktuğ Okan Oğuz da e-ticaret yapmak isteyen girişimcilere tavsiyede bulunarak, "Amazon'u öğrenmek gerekiyor. Ürün isimlendirmesi bile çok önemli. Ürünün çeşitleri varsa ki bizde içindeki grafik kartı veya RAM'e göre bile ürün değişebiliyor. Mesela biz bunların her birini ayrı ürün olarak girip satmaya çalıştık. Bu sefer ayrı ayrı yorumlar geliyor ve algoritma için yorumlar çok önemli. Fakat sonra bir ürün listeleme modeli olduğunu öğrendik ve ürünün özelleştirilebildiği kurgunun olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

e-ticaretle ilgili birçok bilgilendirici içerik olduğunu anımsatan Oğuz, "Yeni girecek olanların birazcık mesai harcaması lazım. Bir strateji geliştirilmesi lazım. 'Önce şu tarz ürünleri listeleyeceğiz, sonra reaksiyona göre seçim yapıp aralarında belirli olanlara ağırlık vereceğiz' örnekleri verildi mesela, bunlar gibi stratejiler... Biz notebooklarla başladık fakat birçok aksesuarımız var. Bunlara mesela yeni girmeye başladık, ürünlerin kendine has farklılıkları var. Alanların araştırılıp öğrenilmesi ve özelliklere hakim olunması lazım." dedi.

Oğuz, ilk başta sistemlerin kullanımına başlanıldıktan sonra gerekli yönlendirmelerin platform tarafından yapıldığını belirterek, söz konusu süreçte biraz cesaret ve metanet gerektiğini söyledi.

Forum İstanbul, E ticaret, Amazon, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Forum İstanbul - Son Dakika Ekonomi


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