Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika

Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı

29.11.2020 11:12
Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30 oranında tamamlandığını belirterek, "Şu anda çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30 oranında tamamlandığını belirterek, "Şu anda çalışmalara yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede de bitirmek istiyoruz. Ocak ayı sonuna kadar burada projemizi tamamlayacağız" dedi.

Seçer, Forum Katlı Kavşak Projesinin şantiye sahasını gezdi, mühendislerden bilgi aldı. Başkan Seçer, Forum Katlı Kavşak inşaatına kasım ayı başı ile beraber başladıklarını hatırlatarak, "Şu anda yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çok kısa bir sürede de bitirmek istiyoruz. Ocak sonuna kadar burada projemizi tamamlayacağız. Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Hal Kavşağı noktasından Üniversite Caddesine kadar 17 kilometrelik bir güzergah var. Demokrasi Katlı Kavşağı var, burası yapılıyor. Yine yönetime gelir gelmez bitirdiğimiz Kuvayi Milliye Katlı Kavşağı var. Ardından Göçmen Katlı Kavşağı yapılacak. Yine Akbelen Mezarlığının olduğu bölgede, Karayolları'nın bir çalışması var. O da 2021 yılı içerisinde olacak. Biz Hal Kavşağını 2021 yılında projelendirip, ihalesini yapıp, 2022 yılı içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Zaten içerisinde bulunduğumuz inşaat bu yıl içerisinde tamamlanacak. Ocak ayı ile beraber tamamlanacak. Ardından Göçmen Kavşağını 2021 yılında katlı kavşağa dönüştüreceğiz. Daha sonra Egemenlik Kavşağından önce gelen Kipa Kavşağı ile ilgili çalışmalarımız da olacak. Yani bu 17 kilometrelik güzergahı, ilk dönemimizin sonunda, yaklaşık olarak 5 yeni katlı kavşakla tamamlayacağız. Karayolları'nın yapacağı katlı kavşak da bunun içerisinde. Trafik açısından çok süratli bir güzergah olacak" diye konuştu.

"Şehir içi trafik gerçekleştireceğimiz bu projelerle bir hayli rahatlayacak"

Başkan Seçer, GMK'da da Metro ihalesine çıktıklarını ve orada da yoğun çalışmaların olacağını belirterek, "Bu yoğun çalışmalar öncesi, yani Metro inşaatı öncesi bu güzergahı bitirip, bu güzergahta trafik akışının daha rahat olmasını sağlamış oluyoruz. Çünkü orada inşaatın başlaması ile beraber doğu-batı aksındaki, şehir merkezindeki trafik Adnan Menderes Bulvarında, Okan Merzeci Bulvarında, 3. Çevre Yolunda yoğunlaşmış olacak. Bunun yanında biz şu anda 4. Çevre Yolunun da çalışmalarını başlattık. Onu da devreye aldığımız takdirde Metro inşaatı süresi boyunca, şehir merkezinde, doğu-batı aksında trafikte bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz. Yine Hastane Caddesi, Karayolları binasının olduğu bölgede bir çalışmamız olacak. Yine bu dönemin sonuna kadar orayı da bitirmeyi planlıyoruz ve şehir içi trafik bu yapılacak çalışmalarla, gerçekleştireceğimiz bu projelerle, bir hayli rahatlamış olacak" ifadelerini kullandı.

"Ocak ayı sonuna kadar bu çalışmayı nihayetlendirmiş olacağız"

Forum Katlı Kavşağının toplam uzunluğunun 706 metre ve batan kısmın derinliğinin de 65 metre olacağını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Ocak ayı sonuna kadar bu çalışmayı da nihayetlendirmiş olacağız ve bu süre içerisinde verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyorum Mersin halkından. Ama tabi ki, her şey Mersin halkının refahı için, daha huzurlu bir kentte yaşaması için. Böyle dönemsel, kısa süreli, belki inşaatlardan kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirler. Yine bu süreçte bazı ana caddelerde önemli çalışmalarımız olacak. Mezitli Cengiz Topel Caddesi, Babil Kavşağı noktasından başlayan ki, o kavşağı da biz yeniliyoruz. Yeni model, yeni nesil kavşaklar çalışacağız artık. Oranın yol asfalt çalışması olacak. Şu anda Hastane Caddesinde yol kaldırım çalışması devam ediyor. Toroslar'da, Akdeniz'de, Tarsus'ta, Anamur'da, birçok ilçemizde kış mevsiminin girmesi ile beraber daha çok kırsalda, dağ eteklerinde, grup yollarında yol asfalt birimimizin yaptığı çalışmaları merkeze kaydırdık." - MERSİN

Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı
Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı
Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı

Vahap Seçer, Mersin, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika


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