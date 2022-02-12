Üye Girişi
Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

12.02.2022 22:05
Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nde bir grup ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı.

Kayseri'de her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nde bir grup ile güvenlik personeli arasında kavga çıktı. Bıçağında da kullanıldığı kavgada 1 güvenlik personeli yaralandı.

Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan Sivas Caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM'de akşam saatlerinde bir grup ile güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle güvenlik personelleri ile grup birbirine girdi. Bıçağın da kullanıldığı kavga sırasında AVM'de bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olayda yaralanan 1 güvenlik personeli çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise AVM'de güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

alışveriş merkezi, Kayseri, Sivas, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Forum Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement