Son Dakika Haberleri: Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlik
Son Dakika Güncel Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlik

Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlik

7 saat önce

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel olarak hazırlanan dinleti ile ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatacak.

Forum Magnesia'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel etkinlik, System.String[]

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde özel olarak hazırlanan dinleti ile ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatacak.


Manisa'nın çekim merkezi Forum Magnesia, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel program hazırladı. 10 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Ambrossia Acapella Çoksesli Koro ile gerçekleşecek etkinlik ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşatacak. Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirilecek.


Alışveriş merkezi yönetimi tüm Manisalıları duygu dolu anların yaşanacağı özel etkinliğe davet etti. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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