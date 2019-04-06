Son Dakika Haberleri: Forum Magnesia'da Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Forum Magnesia'da Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi

10 dakika önce

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol minikleri hem eğlendirdi hem de öğretti.

Forum Magnesia'da Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi, System.String[]
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol minikleri hem eğlendirdi hem de öğretti.

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol'u minik misafirleriyle buluşturdu. Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen minikler konser öncesi yüzlerini boyayarak konsere renk attı. Konserde sahne alan Onur Erol, bestelediği çocuk şarkılarını çocukların da katılımıyla seslendirdi. Minik misafirler Onur Erol'un şarkılarına katılarak hem eğlendi hem de farklı bilgileri öğrenme fırsatı buldu. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel zenginliklerden beslenerek ürettiği şarkılarla çocuklara yaşadıkları coğrafyayı da tanıtan Erol, çocukların ritim yeteneklerinin ve kişisel becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Hep beraber şarkılar söyleme ve interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı bulan minikler unutulmaz bir gün yaşadı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:32 Kaynak: İHA

Manisa, Onur Erol, Güncel
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