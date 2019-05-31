Forum Magnesia'da Hacivat Karagöz gösterisi
1 saat önce
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, Ramazan eğlenceleri kapsamında ziyaretçilerine hazırladığı Hacivat Karagöz gösterisiyle eğlenceli bir zaman yaşattı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:33 Kaynak: İHA
Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, Ramazan eğlenceleri kapsamında ziyaretçilerine hazırladığı Hacivat Karagöz gösterisiyle eğlenceli bir zaman yaşattı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Ramazan eğlenceleri kapsamında etkinlik düzenledi. Alışveriş merkezinde iftar sonrası gösterilen Hacivat Karagöz gölge oyunu ile ziyaretçiler eğlenceli bir zaman geçirdi. Her yaştan ziyaretçinin ilgiyle izlediği Hacivat Karagöz oyunuyla alışveriş merkezini dolduran yüzlerce kişi kahkahalara boğuldu. Alışveriş merkezi yönetimi 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere tüm Manisalıları davet etti. - MANİSA
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