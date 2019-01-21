Son Dakika Haberleri: Forum Magnesia'dan Miniklere Karne Hediyesi

Forum Magnesia'dan Miniklere Karne Hediyesi

31 dakika önce

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, karne sevinci yaşayan minik misafirleri için özel etkinlik hazırladı.

Forum Magnesia'dan Miniklere Karne Hediyesi, System.String[]
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, karne sevinci yaşayan minik misafirleri için özel etkinlik hazırladı.

Manisa Forum Magnesia 21-31 Ocak tarihleri arasında minik misafirleri için karne hediyesi olarak etkinlikler düzenleyecek. Dramadan kodlamaya, ritimden baleye pek çok konuda ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde eğlenirken öğrenmek isteyen tüm çocuklar alışveriş merkezinde ağırlanacak. Her gün saat 13.00'te başlayacak atölye çalışmaları, el işi, robotik, ritim gibi pek çok alanda çocuklara özel içerikler programlar sunuluyor. 21 Ocak Pazartesi günü alışveriş merkezini ziyaret edecek minikler, etkinliklerin ilki olan Ahşap Atölyesi'nde el becerilerini geliştirecek. 22 Ocak Salı günü Orff&Ritim Atölyesi, 23 Ocak Çarşamba günü Akıl Oyunları, 24 Ocak Perşembe günü ise Robotik Kodlama Atölyesi, alışveriş merkezinde çocuklarla buluşacak. 30 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek dans ve bale atölyesini, eğlenceli bir dans gösterisi takip edecek. 31 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te ise minikler Drama Atölyesi'nde buluşacak.

Alışveriş merkezi yönetimi 4-8 yaş arası tüm çocukları ücretsiz ve kontenjanlarla sınırlı bu özel yarıyıl programına davet etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Kayınbabasının Cenazesine Katılmayan Kadın, Tazminat Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:14:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forum Magnesia'dan Miniklere Karne Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]