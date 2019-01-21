Forum Magnesia'dan Miniklere Karne Hediyesi
31 dakika önce
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, karne sevinci yaşayan minik misafirleri için özel etkinlik hazırladı.
Manisa
Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, karne sevinci yaşayan minik misafirleri için özel etkinlik hazırladı.
Manisa Forum Magnesia 21-31 Ocak tarihleri arasında minik misafirleri için karne hediyesi olarak etkinlikler düzenleyecek. Dramadan kodlamaya, ritimden baleye pek çok konuda ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde eğlenirken öğrenmek isteyen tüm çocuklar alışveriş merkezinde ağırlanacak. Her gün saat 13.00'te başlayacak atölye çalışmaları, el işi, robotik, ritim gibi pek çok alanda çocuklara özel içerikler programlar sunuluyor. 21 Ocak Pazartesi günü alışveriş merkezini ziyaret edecek minikler, etkinliklerin ilki olan Ahşap Atölyesi'nde el becerilerini geliştirecek. 22 Ocak Salı günü Orff&Ritim Atölyesi, 23 Ocak Çarşamba
günü Akıl Oyunları
, 24 Ocak Perşembe günü ise Robotik Kodlama Atölyesi, alışveriş merkezinde çocuklarla buluşacak. 30 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek dans ve bale atölyesini, eğlenceli bir dans gösterisi takip edecek. 31 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te ise minikler Drama Atölyesi'nde buluşacak.
Alışveriş merkezi yönetimi 4-8 yaş arası tüm çocukları ücretsiz ve kontenjanlarla sınırlı bu özel yarıyıl programına davet etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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