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Forum Magnesia'dan 'Sokakta Satranç Var'a destek

1 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, "Sokakta Satranç Var" projesine ev sahipliği yaptı.

Forum Magnesia'dan 'Sokakta Satranç Var'a destek, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, "Sokakta Satranç Var" projesine ev sahipliği yaptı. Manisalı vatandaşlar alışveriş merkezi içerisinde ve bahçesinde satranç oynadı.


Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak hayata geçirilen "Sokakta Satranç Var" projesi bu yıl da devam ediyor. Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen 'Sokakta Satranç Var' projesine Manisa'da, Forum Magnesia Alışveriş Merkezi ev sahipliği yaptı. Manisa Son Hamle Satranç Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında Manisalı vatandaşlar, alışveriş merkezi içerisindeki açık alanlarda ve bahçede satranç oynamanın keyfini yaşadı. Vatandaşlar ile satranç kulübü sporcularını buluşturan etkinlikte vatandaşlar boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek satranç oynama fırsatı buldu. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
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