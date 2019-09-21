Son Dakika Haberleri: Forum Magnesia kahve severlerin buluşma noktası olacak
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Forum Magnesia kahve severlerin buluşma noktası olacak

45 dakika önce

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi dünyaca ünlü sevilen kahve firmasını bünyesine katarak Manisalılarla buluşturdu.

Forum Magnesia kahve severlerin buluşma noktası olacak, System.String[]

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi dünyaca ünlü sevilen kahve firmasını bünyesine katarak Manisalılarla buluşturdu.


Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde şubesi bulunan Starbucks, Manisa'daki ilk şubesini Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezinde açtı. Özellikle çalışan kesim tarafından oldukça tercih edilen kahve firması sabah 08.00'dan kahveseverlere hizmet verecek. Sabah işe giderken kahve içmek isteyen vatandaşlar alışveriş merkezinin dış kısmından giriş yaparak kahvelerini alabilecek. - MANİSA

Starbucks, Türkiye, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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