Forum Magnesia Yönetimi Kadınları Unutmadı
48 dakika önce
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek dağıttı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Alışveriş merkezi yönetimi, alışveriş merkezindeki mağazalarda çalışan kadınları tek tek ziyaret ederek çiçek dağıttı. Mağazaların kadın çalışanlarıyla bir süre sohbet eden alışveriş merkezi yönetimi çalışanların dilek ve isteklerini dinledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:37 Kaynak: İHA
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