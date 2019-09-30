Forum Mersin'de Magnum Popup Store'ya yoğun ilgi

Dünyaca ünlü Magnum markasının Popup dükkanı, Mersinlilerin yoğun isteği üzerine 20 Ekim'e kadar Forum Mersin'de olacak.



Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nin 20 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında ev sahipliğini yaptığı dünyaca ünlü Magnum Popup Store, yoğun ilgiden dolayı 20 Ekim'e kadar kentte kalma kararı verdi. Forum Mersin, Mersin'in sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile düzenlenen açılış etkinliğinin ardından oldukça merak uyandıran Magnum Popup Store'da her hafta farklı etkinliklerle misafirlerini ağırlayacak.



Forum Mersin, seçeceği süslemeler ve çikolatalarla kendi dondurmasını hazırlamak isteyen tüm misafirlerini 20 Ekim'e kadar etkinliklere davet etti. - MERSİN