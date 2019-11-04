Son Dakika Haberleri: Forum Mersin'de Narenciye Festivali coşkusu yaşandı
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Forum Mersin'de Narenciye Festivali coşkusu yaşandı

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında, üç gün boyunca ziyaretçileri için birçok aktivite düzenledi.

Forum Mersin'de Narenciye Festivali coşkusu yaşandı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Forum Mersin Alışveriş Merkezi, bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında, üç gün boyunca ziyaretçileri için birçok aktivite düzenledi.


Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında Forum Mersin'e gelen ziyaretçiler etkinliklerle doyasıya eğlendi. Üç gün süren etkinliklerde, her gün üç kez alışveriş merkezi içerisinde sahne alan kortej ekibi, özel kıyafetleri ve dansları ile tüm ziyaretçileri eğlendirdi. Etkinlikler kapsamında, anneler ve çocuklar, birlikte portakal çiçeği renklerinde saç bantları tasarladılar ve etkinliğin ardından saçlarına taktılar. Sanatçılar Meydanında düzenlenen mini konserler ise ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.


Alışveriş merkezinin girişinde yer alan köprünün narenciye ile kaplanması ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, gelenler Sanatçılar Meydanında yer alan narenciyeden müzisyen figürleri ile de bol bol fotoğraf çektirdiler. - MERSİN

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:26 Kaynak: İHA
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