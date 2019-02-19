Son Dakika Haberleri: Forum Mersin, Sevenleri Sinemada Buluşturdu

Forum Mersin, Sevenleri Sinemada Buluşturdu

1 saat önce

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nin 'Sevgililer Günü'ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.

Forum Mersin, Sevenleri Sinemada Buluşturdu, System.String[]
Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nin 'Sevgililer Günü'ne özel kampanyası kapsamında, 13-17 Şubat tarihleri arasında alışveriş yapan aşıklar, çift kişilik sinema bileti kazandı.

Forum Mersin, bu yıl 'Sevgililer Günü'nde misafirlerine romantik bir sürpriz yaptı. 13-17 Şubat tarihleri arasında Forum Mersin'in düzenlediği 'İki gönül birse sinema bileti Forum Mersin'den hediye' kampanyası kapsamında, aynı gün içinde tek seferde yapılan 150 TL ve üzeri alışverişler, anında çift kişilik sinema biletine dönüştü.

Forum Mersin'in yoğun ilgi gören bu romantik sürprizi, aşıkları benzersiz bir alışveriş deneyiminden sonra sinemada buluşturdu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

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