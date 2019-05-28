Forum Trabzon AVM'den basına iftar yemeği
2 saat önce
Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezlerinden biri Forum Trabzon'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında basına iftar yemeği verildi.
Karadeniz
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:26 Kaynak: İHA
'in en büyük alışveriş merkezlerinden biri Forum Trabzon
'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında basına iftar yemeği verildi.
Düzenlenen iftar yemeğine Forum Trabzon Pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu
hazır bulunurken, masaları tek tek gezerek gazetecilerle sohbet etti.
Forum Trabzon pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, yemeğe katılan basın mensuplarına teşekkür ederek bir arada bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek her zaman basınla iç içe olduklarını söyledi.
Sezeroğlu, "Yemeğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zaman zaman olsa da sizinle bir araya gelerek sohbet imkanı bulmak bizleri mutlu ediyor. Hepinizin şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım" dedi. - TRABZON
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