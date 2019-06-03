Son Dakika Haberleri: Forum Trabzon'da bir Ramazan böyle geçti
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Forum Trabzon'da bir Ramazan böyle geçti

57 dakika önce

Forum Trabzon, bu yıl yine tüm ziyaretçilerini Ramazan'a özel dopdolu bir program ile ağırladı.

Forum Trabzon'da bir Ramazan böyle geçti, System.String[]
Forum Trabzon, bu yıl yine tüm ziyaretçilerini Ramazan'a özel dopdolu bir program ile ağırladı.

Yavuz Seçkin'in yanı sıra bir klasik haline gelen Sunay Akın ile Mahya Işıkları gösterisinin de ziyaretçilerle buluştuğu programda, fasıl ekibinden özel ikramlara çocuk atölyelerinden mehteran gösterilerine pek çok sürpriz, Forum Trabzon ziyaretçilerinin ailecek keyifli bir Ramazan geçirmelerini sağladı.

18 Mayıs'tan Ramazan Bayramı'na kadar misafirlerini saat 23.00'e kadar kabul eden alışveriş merkezi, hem gözlere hem gönüllere hitap etti. Her gün iftardan önce bir saat, iftardan sonra bir saat olmak üzere kanun, keman ve ritim üçlüsünden oluşan grup, ziyaretçilere özel fasıl dinletisi gerçekleştirdi. Yine aynı tarihlerde alışveriş merkezini ziyaret edenler, geleneksel yemek sonrası ikramlıklardan sayılan Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbetini tadma fırsatı buldu. Geleneksel kostümler eşliğinde yapılan sunumların yanı sıra Mehteran ekibinin coşkulu performansı, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Ramazan ayının geleneksel simgelerinden Karagöz ve Hacivat'ın yanı sıra diğer karakterlerin de bulunduğu ortaoyunu örneklerinden oluşan sahne etkinlikleri ziyaretçilerle buluştu.

Ramazan ayında Cumartesi ve Pazar günleri çocuklara özel atölye çalışmaları gerçekleştiren Forum Trabzon, taş boyama, kağıt ve kürdandan Karagöz Hacivat ve keçeden parmak kukla yapım atölyelerinde minikleri geleneksel Ramazan değerleriyle buluşturdu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Yavuz Seçkin, Ramazan Bayramı, Trabzon, Ekonomi
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