Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu' - Son Dakika

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Forum Trabzon'dan Sevgililer Günü'ne özel 'Aşk Yolu'
6 saat önce
Forum Trabzon, sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
Forum Trabzon, sevgililer gününe özel etkinlikte çiftleri birlikte eğlenmeye davet ediyor.
14-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Forum Trabzon'dan aynı gün içinde toplam (en fazla 3 fiş/faturada) 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çift olarak 3 gün boyunca 14.00 - 20.00 saatleri arasında " Aşk Yolu'nda yürüme fırsatı elde edecek. Çiftler, bu oyunda hediye kazanma fırsatı yakalayacak. - TRABZON
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