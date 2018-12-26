Son Dakika Haberleri: Forvet Forvet Diyorlar, Artık Rüyama Giriyor"

Forvet Forvet Diyorlar, Artık Rüyama Giriyor"

1 saat önce

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üyelik berat törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Forvet forvet diyorlar.

Forvet Forvet Diyorlar, Artık Rüyama Giriyor
1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üyelik berat törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Forvet forvet diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar" dedi. 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üyelik berat töreni Galatasaraylılar Derneği'nde gerçekleşti. Törene Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı.

MUSTAFA CENGİZ: "ARTIK RÜYAMA GİRİYOR" Törende konuşan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın dev bir camia olduğunu vurgulayarak, "Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar" diye konuştu.

"BİR BAŞARISIZLIK VARSA O TÜMÜYLE YÖNETİMİMİZE AİTTİR"

"Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz" diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir. İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz 1. yılımızı da doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım."

BAŞKAN CENGİZ'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ 69 yaşına basan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in doğum günü kutlandı. Konuşmak için kürsüye gelen Mustafa Cengiz için hazırlanan ve üzerinde fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastası geldi. Pastayı kesen Cengiz sürpriz için teşekkür etti.

VAHAP TANRIVERDİ: "TEMEL AMACIMIZ, KULÜBÜMÜZÜN BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRMAK" Derneğin 8 sene önce kurulduğunu belirten 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Galatasaray'ın 'Kenetlen' sezonunda elimizden geldiğince kulübümüze destek olmaya ve başkanımızın arkasında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. 81 ilde temsilcilik açıyoruz. Temel amacımız, kulübümüzün bilinirliğini artırmak, Galatasaray'a sevgiyi daha da çoğaltmak, ulaşamadığımız insanlara ulaşmak ve onlara kulübe destek olmak için yol göstermek" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:51 Kaynak: İHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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