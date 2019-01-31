Forvete Bir Takviye Daha
57 dakika önce
Galatasaray, Olimpik Marsilya'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray
, Olimpik Marsilya
'da forma giyen Yunan futbolcu Kostas Mitroglou ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique de Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı
Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi
Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı