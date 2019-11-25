Son Dakika Haberleri: Forvetler attı Velimeşe kazadı
Son Dakika Spor Forvetler attı Velimeşe kazadı - Son Dakika Spor

Forvetler attı Velimeşe kazadı

6 saat önce

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, sahasında Niğde Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt'un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Forvetler attı Velimeşe kazadı, System.String[]

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, sahasında Niğde Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt'un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.


Niğde Anadolu karşısında forvet oyuncularının kazandırdığı gollerle sonuca giden Ergene Velimeşespor 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 18 takımlı grubun 11. Sırasında yer alıyor.


Gelecek hafta deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor, ilk yarının evindeki son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor takımını konuk edecek. Ergene ekibi için ilk yarı deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor mücadelesiyle sona erecek. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Futbol, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:57:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forvetler attı Velimeşe kazadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]