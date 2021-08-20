Helsinki maçında İrfan Can Kahveci ve Novak'ın sakatlanarak oyun alanını terk etmesi Fenerbahçelileri bir hayli endişelendirmişti. Serdar Dursun'un da ilk haftadan Adana Demirspor maçında sakatlanması Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın işlerini bir hayli zora sokmuştu.
Sakatlığını atlatan Valencia da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Gol hattı biraz olsun nefes aldı.
Fenerbahçe, FFP kriterleri gereği Samatta'yı UEFA listesine kaydettiremedi. Dün Kanarya üç forvetinden de yoksun olduğu için gol bulmakta zorluk yaşadı.
Son Dakika › Spor › Forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geri dönüşü yüzleri güldürdü - Son Dakika Spor