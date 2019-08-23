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Forvette gündem Stefano Okaka | Beşiktaş Transfer Haberleri

26 dakika önce

Siyah beyazlılar, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan forveti Stefano Okaka için girişimlere başladı.

Forvette gündem Stefano Okaka | Beşiktaş Transfer Haberleri, System.String[]

Siyah beyazlılar, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan forveti Stefano Okaka için girişimlere başladı.


Bir dönem isim Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlı yönetim nabız yoklamaya başladı.


Watford'un geçen sezon Udinese'ye kiraladığı, bu sezon da kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacak.


Okaka geçen sezon Udinese'de 19 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Nijerya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:17 
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