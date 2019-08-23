Siyah beyazlılar, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan forveti Stefano Okaka için girişimlere başladı.



Bir dönem isim Galatasaray ile de anılan 30 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlı yönetim nabız yoklamaya başladı.



Watford'un geçen sezon Udinese'ye kiraladığı, bu sezon da kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncu için kiralama teklifinde bulunulacak.



Okaka geçen sezon Udinese'de 19 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.