Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı

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Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı

Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Kadınlar da Nafaka Ödeyecek

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı