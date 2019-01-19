Son Dakika Haberleri: Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı

Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı

1 saat önce

Açık dünya yarış oyunu olan Forza Horizon 4, Windows 10 ve Xbox One'larda 7 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı, System.String[]
Playground Games'in açık dünya yarış oyunu Forza Horizon 4, geçtiğimiz yıl yayınlandığı ekim ayından bu yana 7 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bu devasa rakama ise Xbox One ve Windows 10 bilgisayar oyuncularıyla ulaştı. Ayrıca, oyun Xbox Play Anywhere platformunda da eş zamanlı olarak yayınlandı.

Sadece Birleşik Krallık'ta yayınlandığı hafta 2 milyondan fazla oyuncuya ulaşan oyun, "Konsol jenerasyonunda en çok satan yarış oyunu" tacının da sahibi oldu. Takip eden üç ayda da 5 milyon oyuncu kazanmayı başardılar.

Ne kadar oyunun Xbox Game Pass sistemi ile oyuna ulaştığı bilgisi ise kesin bir sayı olarak paylaşılmadı fakat milyonlarca oyunun kullandığı tahmin ediliyor. Microsoft'un abonelik sistemli oyun servisi konusundaki ısrarında hedeflediği noktaya doğru ilerlediği söylenebilir.




Oyun, düzenli olarak güncelleme almaya devam ederken, ilk genişleme paketi olan Fortuna Island'da geçtiğimiz ay yayınlandı.

Oyunun standart sürümü 260 TL, delüks sürümü 350 TL ve ultimate sürümü ise 400 TL.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:14 

Xbox One, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Yargıtay'dan Emsal Karar! Artık Kadınlar da Nafaka Ödeyecek

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:42:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forza Horizon 4, 7 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaşmayı Başardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]