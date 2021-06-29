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Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak - Son Dakika

Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak

29.06.2021 21:22
Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak, System.String[]

Playground Games, serinin bir sonraki oyunu olan Forza Horizon 5'in lansmanına hazırlanırken yeni Forza Horizon 4 içeriğinin yayınlanmasının sona ereceği doğrulandı.

Playground Games, serinin bir sonraki oyunu olan Forza Horizon 5'in lansmanına hazırlanırken yeni Forza Horizon 4 içeriğinin yayınlanmasının sona ereceği doğrulandı. Forza Horizon 4, 2018'de piyasaya sürüldü ve o zamandan beri sürekli olarak çeşitli güncellemeler ve yeni içerikler aldı. Forza LEGO genişletmesinin yanı sıra 2020'de Xbox Series X/S için bir yükseltme de yapılmıştı. Oyun, sezonlar şeklinde güncelleniyor ve Sezon 37 bugün başlayacak. Oyuna yeni arabalar ve zorluklar eklenecek. Muhtemelen bu son güncelleme olacak.

Forza Horizon 4 genellikle son konsol neslinin en iyi yarış oyunlarından biri olarak kabul edildi ve Metacritic'te 92 gibi etkileyici bir puan aldı. Oyun, oyunculara tek başına veya arkadaşlarıyla keşfedebilecekleri açık bir dünya sunuyor ve dinamik hava koşullarına sahip. Serideki bir sonraki oyun olan Forza Horizon 5, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ve selefinin zaten mükemmel olan oyununu daha da geliştirecek.

Forza Horizon 4 İngiltere'de geçerken, bir sonraki oyun Xbox'ın "sürekli gelişen açık dünya manzaraları" dediği Meksika'da geçecek. E3 2021'deki Xbox Etkinliği sırasında ortaya çıkmasının ardından Forza Horizon 5, gösterinin "" seçildi.

  • Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak

En son Forza Aylık video güncellemesinde geliştirici Playground Games, Forza Horizon 4'ün geleceğini ve serideki bir sonraki oyunu tartıştı ve Forza Horizon 5'in artık stüdyonun ana önceliği olduğunu Playground kıdemli yapımcısı Tom Butcher, Forza Horizon 4'ün aylık seri güncellemelerinde değişiklikler olacağını açıkladı:

"Seri güncellemesi 38 ile başlayarak, oyunu iyi bilen oyuncular, Seri 7'den 32'ye içeriğin geri dönüşünü görmeye başlayacak. Bir düşünün. En sevdiğiniz içeriğin bazılarının son eklenen yeni özelliklerle birleştirilmesini içeren bir karışım gibi olacak." dedi.

Ardından, önümüzdeki aylarda yeni arabalar ve özellikler ekleme planları olmadığını, oyuncuların içerik sıkıntısı çekmemesi gerektiğini doğruladı:

"Önümüzdeki aylarda tamamen yeni arabalar ve özellikler eklemeyi planlamıyor olsak da, bu anları tekrar ziyaret ederek ve ikinci kez onlarla nasıl başa çıktığınızı görerek çok eğleneceksiniz. Açıkçası tüm son Seri güncellemelerimizle., her zamanki gibi devam eden fotoğraf yarışmaları, ödüller, Forzathon Shop ve sahne arkası oylamalarınız devam edecek." dedi.

Forza Horizon 5'in piyasaya sürülmesinden sonra oyunun güncellemeleri almaya devam edip etmeyeceği sorulduğunda Tom Butcher: "Forza Horizon 4'ün eğlenceli bir deneyim olmaya devam etmesini sağlamayı planlıyoruz, ancak henüz kesin planları paylaşmaya hazır değiliz." dedi.

  • Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak

Forza Horizon 4'ün geleceği belirsizliğini korurken, tüm gözler Forza Horizon 5'e çevrildi. Oyunun lansmanına daha birkaç ay olmasına rağmen, Microsoft tarafından zaten açıklandı. İnanılmaz grafiklerine rağmen, hemen hemen her oyun bilgisayarı, en azından oldukça modern olması koşuluyla Forza Horizon 5'i çalıştıracak.. Oyun, yeni nesil Xbox Series X/S konsolları düşünülerek geliştirildi, ancak görünüşe göre yaşlarına rağmen Xbox One konsollarında da çalışacak ve piyasaya sürüldüğünde daha fazla oyuncunun oyuna erişmesine izin verecek.

Playground Games ayrıca merakla beklenen başka bir oyun daha yayınlayacak: . Oyun, ilk olarak 2020'de çok az şey gösteren kısa bir tanıtım fragmanı ile duyuruldu. Oyuncular seriye yeni bir eklemenin haberini bekliyordu, ancak yeni Fable bir devam oyununun aksine bir yeniden başlatma olacak.

Doğrulanmamış olsa da Microsoft, oyunu "efsanevi seri için yeni bir başlangıç" olarak tanımladı, bu da oyunun mevcut hikayenin devamı olmadığını ima ediyor. Oyunun henüz bir çıkış tarihi veya hatta bir çıkış yılı yok, ancak Xbox Series X ve Windows 10'a geleceği doğrulandı.

Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Forza Horizon 4 Artık Yeni İçerik Güncellemesi Almayacak - Son Dakika


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