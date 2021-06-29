Forza Horizon 5 Geliştiricileri Etkileyici Hava Durumu Sistemini Anlattı - Son Dakika

E3 2021'in en ilginç duyurularından birinin Playground Games'in mükemmel yarış oyunları serisinin bir sonraki bölümü olan Forza Horizon 5 olmuştu. Dün gece markanın YouTube'daki geliştiricilerle bir yayın düzenlendi. Yayın tamamen oyunun hava durumu sistemine ayrılmıştı. İçerik oluşturucular yeni özellikleri tartıştı ve birkaç kısa oynanış görüntüsü paylaştı.

Geliştiriciler, Meksika'nın çeşitli yerlerinde birkaç yüz saatlik gökyüzü kaydetti ve ardından Forza Horizon 5'teki grafik ögelerini buna dayandırmak için bu görüntüler arasından en etkileyici anları seçti. Oyun içerisinde çok daha çeşitli gökyüzü manzaraları olacak. Forza Horizon 4'te oyuncu hava koşullarını seçtiğinde, motor bunları yaklaşık 300 gökyüzü çeşidinden biriyle eşleştirdi. Beşinci oyunda 2000'den fazla varyant olacak.

Forza Horizon 5 içerisinde hava durumu bölgeye ve mevsime göre ayarlanacak. Önceki bölümlerle karşılaştırıldığında, kum fırtınaları ve tropik fırtınalar da oyun içerisinde yerini alacak. İlginç bir şekilde bu hava felaketleri birdenbire ortaya çıkmayacak, oyuncular onları uzaktan görecek ve fırtınayı takip edebilecek.

Forza Horizon 5, bu yıl 9 Ekim'de PC, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

Geçen haftalarda oyun hakkında birçok yeni bilgi öğrendiğimizi hatırlatalım. PC versiyonu için öğrendik ve yaratıcılar oyundaki haritanın dördüncü oyundan 1,5 kat daha büyük olacağını açıkladı.

Ne yazık ki oyunun modları desteklemeyeceği de doğrulandı, bu şaşırtıcı değil çünkü serinin önceki bölümlerinde de durum böyleydi. Ek olarak, ışın izleme yalnızca ForzaVista fotoğraf modunda görünecek. Oyun sırasında bu teknolojiyi görmeyeceğiz.