Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood ve daha fazlası çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde E3 2021'den önce Haziran ayı içerisinde Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar açıklanmıştı. 'un etkinlik için bir şeyler saklama ihtimali yüksekti. Nitekim kamuoyu haklı çıktı. Dün akşam 19: 45'te başlayan Microsoft & Bethesda ortak sunumu neticesinde Xbox Game Pass bünyesine birbirinden güzel on oyun eklendi. Bunun yanı sıra önümüzdeki aylarda çıktığı gün Game Pass'e gelecek oyunlar listesi de belli oldu. Hades, Microsoft Flight Simulator, Among Us, Forza Horizon 5, Arigami 2, Halo Infinite, Aragami 2 ve daha fazlası oyuncularla buluşturuluyor. İşte detaylar:

Bugün eklenen 10 oyun listesi

Arx Fatalis/ PC

Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud ve Konsol)

Doom (Cloud ve Konsol)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout 3 (PC, Cloud ve Konsol)

Fallout: New Vegas (Newly added for PC, Cloud ve Konsol)

Fallout: Tactics (PC)

Rage (Cloud ve Konsol)

The Evil Within 2 (PC, Cloud ve Konsol)

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud ve Konsol)

Önümüzdeki aylarda eklenecek üç oyun

27 Temmuz — Microsoft Flight Simulator (Cloud, Xbox Series X/S)

21 Ağustos — Hades (Cloud, Konsol ve PC)

2021 — Among US (Cloud ve Konsol)

Çıktığı gün eklenecek oyunlar listesi

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud ve Konsol) – 22 Haziran

The Ascent (PC, Cloud ve Konsol) – 29 Temmuz

Twelve Minutes (PC, Cloud ve Konsol) – 19 Ağustos

Psychonauts 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 25 Ağustos

Aragami 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 17 Eylül

Sable (PC, Cloud ve Konsol) – 23 Eylül

Scorn (PC, Cloud ve Series X|S) – 2021 Sonbahar

The Anacrusis (PC, Cloud ve Konsol) – 2021 Sonbahar

Back 4 Blood (PC, Cloud ve Konsol) – 12 Ekim

Age of Empires IV (PC) – 28 Ekim

Forza Horizon 5 (PC, Cloud ve Konsol) – 9 Kasım

Shredders (PC, Cloud ve Konsol) – 2021 Aralık

Halo Infinite (PC, Cloud ve Konsol) – 2021

Hello Neighbor 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 2021

The Gunk (PC, Cloud ve Konsol) – 2021

Çıkış tarihi belli olmayan fakat çıktığı gün eklenecek oyunlar listesi

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Stalker 2

Starfield

Outer Worlds 2

Microsoft E3 2021'de açık ara oyuncuları en çok memnun eden sunumu gerçekleştirdi. Her ne kadar Hellblade ve The Elder Scrolls 6 tarafından haber alamasak da Game Pass kütüphanesi o kadar genişledi ki PlayStation oyuncuları için bile cazip hale geldi. Fiyatı da göz önüne aldığımızda Xbox Game Pass'in rakibi olmadığını söyleyebiliriz.