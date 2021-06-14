Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood ve daha fazlası çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde! - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde E3 2021'den önce Haziran ayı içerisinde Xbox Game Pass kütüphanesine dahil olacak oyunlar açıklanmıştı. 'un etkinlik için bir şeyler saklama ihtimali yüksekti. Nitekim kamuoyu haklı çıktı. Dün akşam 19: 45'te başlayan Microsoft & Bethesda ortak sunumu neticesinde Xbox Game Pass bünyesine birbirinden güzel on oyun eklendi. Bunun yanı sıra önümüzdeki aylarda çıktığı gün Game Pass'e gelecek oyunlar listesi de belli oldu. Hades, Microsoft Flight Simulator, Among Us, Forza Horizon 5, Arigami 2, Halo Infinite, Aragami 2 ve daha fazlası oyuncularla buluşturuluyor. İşte detaylar:
Bugün eklenen 10 oyun listesi
Arx Fatalis/ PC
Dishonored: Death of the Outsider (PC, Cloud ve Konsol)
Doom (Cloud ve Konsol)
Fallout (PC)
Fallout 2 (PC)
Fallout 3 (PC, Cloud ve Konsol)
Fallout: New Vegas (Newly added for PC, Cloud ve Konsol)
Fallout: Tactics (PC)
Rage (Cloud ve Konsol)
The Evil Within 2 (PC, Cloud ve Konsol)
Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud ve Konsol)
Önümüzdeki aylarda eklenecek üç oyun
27 Temmuz — Microsoft Flight Simulator (Cloud, Xbox Series X/S)
21 Ağustos — Hades (Cloud, Konsol ve PC)
2021 — Among US (Cloud ve Konsol)
Çıktığı gün eklenecek oyunlar listesi
Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud ve Konsol) – 22 Haziran
The Ascent (PC, Cloud ve Konsol) – 29 Temmuz
Twelve Minutes (PC, Cloud ve Konsol) – 19 Ağustos
Psychonauts 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 25 Ağustos
Aragami 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 17 Eylül
Sable (PC, Cloud ve Konsol) – 23 Eylül
Scorn (PC, Cloud ve Series X|S) – 2021 Sonbahar
The Anacrusis (PC, Cloud ve Konsol) – 2021 Sonbahar
Back 4 Blood (PC, Cloud ve Konsol) – 12 Ekim
Age of Empires IV (PC) – 28 Ekim
Forza Horizon 5 (PC, Cloud ve Konsol) – 9 Kasım
Shredders (PC, Cloud ve Konsol) – 2021 Aralık
Halo Infinite (PC, Cloud ve Konsol) – 2021
Hello Neighbor 2 (PC, Cloud ve Konsol) – 2021
The Gunk (PC, Cloud ve Konsol) – 2021
Çıkış tarihi belli olmayan fakat çıktığı gün eklenecek oyunlar listesi
A Plague Tale: Requiem
Atomic Heart
Redfall
Eiyuden Chronicle Hundred Heroes
Eiyuden Chronicle Rising
Contraband
Party Animals
Replaced
Slime Rancher 2
Somerville
Stalker 2
Starfield
Outer Worlds 2
Microsoft E3 2021'de açık ara oyuncuları en çok memnun eden sunumu gerçekleştirdi. Her ne kadar Hellblade ve The Elder Scrolls 6 tarafından haber alamasak da Game Pass kütüphanesi o kadar genişledi ki PlayStation oyuncuları için bile cazip hale geldi. Fiyatı da göz önüne aldığımızda Xbox Game Pass'in rakibi olmadığını söyleyebiliriz.
Son Dakika › Gamegar › Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood ve daha fazlası çıktığı gün Xbox Game Pass kütüphanesinde! - Son Dakika