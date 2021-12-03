Forza Horizon 5 ücretsiz olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor - Son Dakika
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Forza Horizon 5 ücretsiz olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor

03.12.2021 11:08
Forza Horizon 5 ücretsiz olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor

Forza Horizon 5 geliştiricileri sunucu sorunlarından kaynaklanan problemlerden dolayı kullanıcılara hediye olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor.

Forza Horizon 5 oyuncuları, Playground Games'in oyunun lansmanında rahatsız eden sunucu sorunları nedeniyle hediye olarak 1,000 forzathon puanı alabilir. Ayrıca 2 Aralık'ta yaptıkları duyuruda oyunu daha fazla düzeltme sözü verdiler.

Forza Horizon 5'in çıkışından bu yana sunucu kaynaklı hatalar yüzünden oyuncular drift skoru yaparken bi anda önünde araç spawnlanması veya çok oyunculudan atarken bir anda araç durması gibi drift skorunu veya yarışları etkileyen hatalardan dolayı oyunculara 1,000 adet Forzathon puanı hediye etmek istediklerini açıkladılar.

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FORZATHON PUANI NE İŞE YARIYOR? FORZATHON PUANI NASIL ALINIR?

Oyuna giriş yapan tüm kullanıcılara 1,000 adet Forzathon puanı hediye edilecektir. Hediye edilen 1,000 Forzathon puanlarınız ile Forzathon mağazasına girerek haftalık değişen marketten araba, çark, kıyafet ve korna satın alabilirsiniz.

Forza Horizon 5 ücretsiz olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor
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