Forza Horizon 5 vs Gerçek Hayat Karşılaştırması - Son Dakika

Xbox Game Studios'un yayınladığı Forza Horizon serisinin son oyunu grafikleriyle gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Serinin önceki oyunlarına bakacak olursak Microsoft'un bu oyunda gerçekçiliğe önem verdiğini söyleyebiliriz.

Forza Horizon 5 haritası bildiğimiz üzere Meksika'da yer alıyor. Birçok bölge, gerçekte olduğu gibi oyuna birebir olarak yansıtılmış. Yapılan videoda oyunda yer alan bölgeler, gerçek hayattaki haliyle karşılaştırılmış. Bazı sahnelerde oyunun daha gerçekçi durduğunu söyleyebiliriz.

Forza Horizon 5 vs Gerçek Hayat

Forza Horizon 5, 9 Kasım 2021 tarihinde PC ve Xbox Series için erişilebilir olacak. Ayrıca oyunun Xbox Game Pass'e de geleceğini belirtelim.