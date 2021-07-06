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Forza Street Başlangıç Rehberi - Son Dakika

Forza Street Başlangıç Rehberi

06.07.2021 17:25
Forza Street Başlangıç Rehberi, System.String[]

Forza Street, bir süredir Microsoft dükkanında mevcut, ancak aynı mağazada büyük bütçeli oyunları alabileceğiniz düşük profilli bir Forza oyunu oynamak fena olmazdı değil mi?.

Forza Street, bir süredir Microsoft dükkanında mevcut, ancak aynı mağazada büyük bütçeli oyunları alabileceğiniz düşük profilli bir Forza oyunu oynamak fena olmazdı değil mi?. Şimdi Forza, Forza Street ile Android ve iOS mobil cihazlarında ilk kez görücüye çıktı ve avuç içi cihazlarınız için mükemmel bir seçim. En azından tam bir Forza oyunu oynanabilir hale gelene kadar en iyisi bu diyebilirim. Forza Street bir zamanlama oyunudur. Ünlü süper güçlü araçların her zamanki çeşitlerini kullanacak ve bitişe bir çizgide rakibinizin önüne geçmek için driftlerinizi ve hızlanmalarınızı zamanlayacaksınız. Bildiğimiz drag yarışları yapacağız diyebilirim.

Forza Street başlangıç rehberi isimli bu konumuzda ise sizlere oyun içinde yarayacak bazı taktikler vereceğiz. Bu sayede oyun içinde ne yapmanız gerektiğini bilerek oynayacaksınız. Hazırsanız konumuza geçelim.

Forza Street Başlangıç Rehberi

Oyunda mükemmel oynarsanız, sizden daha büyük bir PI'ye sahip arabalara karşı kesinlikle yarış kazanabilirsiniz, ancak çok olası bir şey değildir. Bunu bilelim. PI ne kadar büyük olursa, arabanız o kadar hızlı gidebilir. Yarışlara başlarken, düşmanınız veya zorluklarınız için dört farklı PI seviyesi arasından seçim yapabileceksiniz. Oyunun başlarında, iyi bir araç çekerseniz, muhtemelen zorlu seviye yarışları kolayca alt edebileceksiniz.

Drift

Yarışlardayken, daha hızlı gidebilmek için güçlendirme çubuğunuzu oluşturmak istersiniz ve elbette bunu sadece araba sürerek yapabilirsiniz, ancak güçlendirmenizi daha da hızlı artırmanın iki yolu vardır. Biri mükemmel bir başlangıç. Yarışa başladığınızda, iğneyi göstergenin doğru kısmına getirmek için denemeniz gerekecek. Bunu başarılı bir şekilde yaparsanız, yarışa küçük bir destekle başlayacaksınız. Mükemmel ve harika sürüklenmeler yani driftler de hızlı bir şekilde destek göstergenizi oluşturacaktır. Ön tekerlekleriniz driftteki en parlak noktaya çarptığında gazınızı bıraktığınızdan emin olun ve arka tekerlekleriniz ikinci parlak noktaya çarptığında tekrar hızlanın.

Boost

Sürüş sırasında desteğinizi akıllıca harcamak önemlidir. Birincisi, takviyeyi yalnızca virajdan çıkarken kullanın, driftin ortasında veya driftten hemen önce güçlendirmenin hiçbir faydası yoktur. İkincisi, dolu bir çubukla hızlanmak harika olsa da, çubuğu bir seferde yarım harcamak daha akıllıca olabilir, bu da sürüklenmelerden sonra hızla oluşturmanıza ve daha düzenli olarak artırmanıza olanak tanır. Mükemmel bir başlangıç yaparsanız, bir takviye ile başlayacaksınız, bunu ilk driftinizden sonraya saklayın ve muhtemelen tam bir takviyeye sahip olacaksınız.

Forza Street Başlangıç Rehberi

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Forza Street Başlangıç Rehberi - Son Dakika


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