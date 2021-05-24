Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Yapıntı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'in ailesi, bir süre sonra çocukları eve gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladı.

AİLE ÜYELERİ ŞÜPHELERİNDE HAKLI ÇIKTI

Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan foseptikten şüphelenen aile, Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

15 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi. Hamza Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.