Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti

24.05.2021 16:29
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaşındaki Volkan Şahin, düştüğü foseptikte yaşamını yitirdi. Öte yandan Volkan'ın 8 Mayıs'ta 2'nci doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Yapıntı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'in ailesi, bir süre sonra çocukları eve gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladı.

AİLE ÜYELERİ ŞÜPHELERİNDE HAKLI ÇIKTI

Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan foseptikten şüphelenen aile, Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan öldü

15 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi. Hamza Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti

oyunlar, Mersin, Doğum, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • sarı fare: anneler bu işin ciddiyetini anlamıyor, yazık bir ihmal nelere mal oluyor, yazık canlarımız gidiyor... çocuklarımızı sokağa bırakmayalım, hele hele çukur açılmış bir sokağa... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DOĞRUCU: ABD Yunanistan' a 4 yeni askeri üs kuruyormuş, Derhal İncirlik Kaptılmalı ameriakn askeri ülkeden çıkartılmalıdır, bu hainler etrafımızı sarıp içeriden de bir saldırıyla bize bela olacaklar, abd eli kanlı bir devlettir, terör destekçisidir, ülkemizle alakalı hain planları vardır, İncirlik kapatılsın Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • Matmazel: 2 yaşındaki çocuğu umarım tek başına bırakmamişsınızdır. Olacak her türlü olur derler ama başı boş bırakılmaz şuncacık sabitler. Çukurada düşer biride alıp götürür Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
16:04 2'si sözde üst düzey 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi! MİT ve TSK'dan ortak operasyon
15:59 TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile yeni bir aşka mı yelken açtı?         
15:58
Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim Burdur Valisi'nden Binali Yıldırım'ın oğluna destek paylaşımı: Çağırırsan çöllere gelirim         
15:31
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
14:31
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement