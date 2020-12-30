Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı - Son Dakika

Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı

30.12.2020 10:17
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı, System.String[]

ADANA'da hastane bahçesinde 4 yaşındaki kızının düşmesini engellemek istediği sırada kapağı yarı açık olan 6 metrelik foseptiğe düşüp, kırılan bacak kemiklerine 4 platin takılan Nehir Cengiz (28), şikayetçi olacağını söyledi.

ADANA'da hastane bahçesinde 4 yaşındaki kızının düşmesini engellemek istediği sırada kapağı yarı açık olan 6 metrelik foseptiğe düşüp, kırılan bacak kemiklerine 4 platin takılan Nehir Cengiz (28), şikayetçi olacağını söyledi. 3 aylık hamile olan Cengiz, "Kızım, 'Annem düştü' diye bağırdı. O olmasa belki de beni kimse bulamayacaktı, orada ölecektim. Hamileydim ve karnımdaki bebeğimi düşündüm. Çok şükür ona bir şey olmadı" dedi.

Olay, 27 Aralık günü saat 16.00 sıralarında, Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ertunç Cengiz (42), kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle eşi Nehir ve kızı Beren Cengiz (4) ile hastaneye geldi. İşlemlerini yaptırdıktan sonra hastanenin kantinine gelen Cengiz ailesi, burada oturmaya başladı. Bir süre sonra kızının, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen foseptiğin üzerinde durduğunu gören anne Cengiz, Beren'i almak için hamle yaptı. Ancak Nehir Cengiz, kapağın açılmasıyla 6 metrelik foseptiğe düştü. Bu sırada kapak, yeniden üzerine kapandı.

KIZININ YARDIM ÇIĞLIĞI KURTARDIKızı Beren Cengiz'in, "Annem düştü" çığlıklarını duyan baba Ertunç Cengiz, kapağı kaldırdığında eşinin foseptiğin içerisinde olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Can-Kur ekipleri, halat merdiven sarkıtıp foseptiğe indi. Beline ip bağlanan kadın, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Acılar içinde kalan kadın, sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü. Bu sırada gözyaşlarına boğulan kadın, "Sana ve çocuğuna bir şey olmayacak" sözleriyle teskin edildi. Düşmeden dolayı bacağında parçalı kırık olduğu tespit edilen Nehir Cengiz'e yapılan ameliyatla, bacağına 4 platin takıldı. 'HAYATIM, FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ'Hastanedeki tedavisi süren Nehir Cengiz, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kızını kapağın üzerinde görür görmez hamle yaptığını ancak foseptiğe düştüğünü söyleyen Cengiz, "Kapak yeniden üzerime kapandı. Kızım, 'Annem düştü' diye bağırmaya başladı. O olmasa belki beni kimse bulamayacaktı, orada ölecektim. O an hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Eşim kapağı açtığında beni gördü" dedi.'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Bacağındaki kırık nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle de Can-Kur'u beklediklerini anlatan Cengiz, "O anlarda sadece karnımdaki bebeğimi düşünüyordum. O düşse ne yapardım? Çok şükür ona bir şey olmadı. Şu anda bacağımda 4 tane platin var, boydan boya dikiş atıldı. Hamile olduğumdan dolayı fazla ilaç veremedikleri için acıya dayanamıyorum. O gün, bebeğimin iyi olduğunu söylediklerinde rahatladım. Eşimin rahatsızlığını unuttuk, benim derdime düştük. O foseptiğe ben değil de bir çocuk düşseydi ne olacaktı? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sorumlularından şikayetçi olacağım" diye konuştu.


Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı
Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı

Hastane, Seyhan, Aralık, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Foseptiğe düşen 3 aylık hamile kadın: Çok şükür bebeğime bir şey olmadı - Son Dakika


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