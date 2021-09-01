FOSEPTİĞE DÜŞEN ATI, İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

AKSARAY'da foseptiğe düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5377 sokakta meydana geldi. Bayrak Çaylak'a ait at, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Çaylak, atı kendi imkanlarıyla çıkartamayınca durumu Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla foseptikten çıkardıkları atı sahibine teslim etti.