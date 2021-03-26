Foseptiğe düşen at kurtarıldı - Son Dakika

Foseptiğe düşen at kurtarıldı
26.03.2021 17:46
AKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
AKSARAY'da, boş arazideki foseptiğe düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan çoban, boşa arazide daha önce açılan ve şu an kullanılmayan foseptiğe bir atın düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gedin itfaiye ekipleri, halat yardımıyla atı foseptikten çıkarıp, yıkadıktan sonra sahibine teslim etti.
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