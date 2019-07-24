Son Dakika Haberleri: Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı
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Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı

36 dakika önce

Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.

Foseptiğe düşen ayı kurtarıldı, System.String[]
Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinin foseptiğine bir ayının düştüğünü gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri, çukurun çevresinde inceleme yaptı.
Daha sonra iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak, ayı kurtarıldı.
Tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana gitti.
Bu arada, kurtarma çalışması sırasında ekipler, korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi.
Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: AA
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