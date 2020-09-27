Foseptiğe düşen kedi kurtarıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de düştüğü foseptikte mahsur kalan yavru kedi, AKUT ve DAK kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İmşehir Mahallesi'nde yavru bir kedi, foseptiğe düşerek mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar AKUT ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kedi çukurdan çıkarıldı. Ekipler yavru kediyi özel bir hayvan hastanesine götürerek tedavi ettirdi.